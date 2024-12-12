試毒師墜樓疑點多 桃檢指揮刑事局瓦解桃園黑幫

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（中央社記者黃麗芸台北12日電）天道盟正義會平鎮分會李姓試毒師墜樓，桃檢認為疑點重重，指揮刑事局偵蒐，查出平鎮分會另涉拘禁幫眾，還販賣新興毒品危害青少年。檢警逮捕羅姓分會長等11人，依法偵辦。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，偵查第四大隊副大隊長賴耀宗表示，桃園市今年1月發生墜樓命案，死者32歲李男未留下遺書，在場的35歲黃男不但未立即報警，還入屋收拾物品，引發承辦的桃園地檢署檢察官起疑。

檢察官相驗發現，死者血液有毒品反應，疑為黑幫試毒師；警方搜索黃男住處，發現他是天道盟正義會平鎮分會幹部，且涉嫌販賣毒品彩虹菸給桃園地區青少年，檢方立即指揮刑事局、台北市和桃園市警察局擴大偵辦。

檢警還發現，黃男另涉嫌私行拘禁並毆打幫眾、強逼簽立本票等案，專案小組一併追查。

據調查了解，天道盟正義會平鎮分會分會長為36歲羅男，活動範圍以桃園地區為主，常在桃園火車站周遭吸收青少年加入幫派，從事毒品、詐欺、暴力討債工作，黃男即為旗下幹部。

檢警查出，平鎮分會25歲王姓幹部疑與31歲胡男、29歲吳男有債務糾紛，要求2人擔任詐欺車手；胡男、吳男依指示前往北市信義區詐騙被害人得手新台幣100萬元，再將贓款放置於指定廁所後離去。

此外，羅姓分會長不滿胡男、吳男欲脫離幫派，去年11至12月間，由王姓幹部假稱詐款遭黑吃黑，要求胡、吳各支付30萬元和解，還將他們私行拘禁於桃園市復興路一處據點，不時毆打並強簽本票；胡父向警方報案後，黃姓幹部將胡男、吳男移至另一處旅館拘禁後釋放。

專案小組也查到，此犯罪組織在鐵皮屋工廠和住宅內自設毒品彩虹菸及菸油工廠，教導旗下成員製毒、販毒，一條龍式產銷管道，毒害桃園地區青少年。

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經長期偵蒐，專案小組於今年4月22日、5月13日於桃園市共拘捕羅男等11嫌送辦，並查扣幫派圖示打火機、鎮暴槍、毒品彩虹菸、製毒工具、毒品成品和半成品原料等。

警方製作筆錄後，依涉犯組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例，及刑法恐嚇取財、妨害自由、詐欺等罪嫌，將犯嫌解送桃園地檢署偵辦，羅姓分會長、王姓幹部等人羈押禁見，其餘犯嫌分別以5萬至10萬元不等金額交保。（編輯：蕭博文）1131212