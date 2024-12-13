買車糾紛 男子三義木雕館前談判涉亮槍恐嚇遭逮

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（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）南投縣李姓男子與桃園市楊姓男子為買賣權利車，相約至苗栗三義木雕博物館前停車場協商，2人相談不合，李男涉亮槍恐嚇，警方獲報攔查並在李男車上起出瓦斯槍，依法送辦。

苗栗縣警察局苗栗分局今天表示，事件發生在10日下午3時許，李姓男子（48歲）與楊姓男子（24歲）因買賣權利車糾紛，相約於三義木雕博物館前停車場談判，雙方到場後，李男涉嫌亮槍恐嚇後隨即離開現場，楊男除心生畏懼，也一路駕車尾隨李男車輛並打110報案。

警方獲報時，雙方當事人已分別駕車沿國道1號三義交流道南下，苗栗員警隨即通報國道公路警察局協助攔查涉案人車，當天下午4時許在泰安休息站前路肩攔獲李男車輛。

警方調查，李男有意向楊姓男子購買已設定動產抵押擔保車輛（俗稱權利車），因價錢談不攏，雙方相約談判，但2人當日到場尚未開始協商，李男即亮槍逕行離去。

警方攔獲李男駕駛的瑪莎拉蒂轎車，並在車內取獲瓦斯槍1把，全案詢後依恐嚇罪嫌及違反社會秩序維護法移送苗栗地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1131213