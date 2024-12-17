稱花20萬還願求1.2萬壓轎金 男子詐騙宮廟遭逮

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（中央社記者吳哲豪彰化17日電）男子前往宮廟稱要花20萬還願，想向神明求1萬2000元紅包當壓轎金，另把紅包投入功德箱謊稱捐6000元，廟方人員給壓轎金後發現紅包袋為空報警，王男遭逮後被依詐欺等罪送辦。

彰化縣警察局員林分局今天發布新聞指出，彰化大村鄉1間宮廟12月11日報案，稱王姓男子曾多次到宮廟參拜，12月9日向廟方人員謊稱曾向神明祈願，後來願望達成要花新台幣20萬元請布袋戲演戲3天及辦12桌的流水席。

警方表示，王男向廟方人員謊稱，要向神明求1萬2000元的紅包作為住家神壇壓轎金，廟方人員不疑有他，交付1萬2000元給男子，王男當下也將自稱內有6000元的紅包投入功德箱。

廟方人員事後越想越不對勁，打開功德箱取出王男紅包袋，才發現袋子空無一物發現被詐騙，沒想到王男食髓知味，12月11日再上門行騙，廟方人員見機不可失報警，員警到場逮捕王男。

警方查出，王男曾在多間宮廟以相同手法犯案，且因涉竊盜、詐欺等罪遭通緝，男子訊後被依刑法詐欺等罪，移送台灣彰化地方檢察署偵辦。（編輯：謝雅竹）1131217