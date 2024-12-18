男高雄拒檢開車衝撞致3警傷 涉持喪屍煙彈遭法辦

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（中央社記者張已亷高雄18日電）李姓男子今天凌晨在高雄仁武區路旁違停昏睡，遭警方盤查時卻拒檢逃逸，衝撞攔截圍捕警車致3名員警受傷後遭逮，車內起獲海洛因、依托咪酯等毒品，詢後依妨害公務等罪嫌送辦。

高雄市政府警察局仁武分局仁武派出所員警凌晨4時許在轄區內巡邏，行經八德北路時發現一部車輛違停路旁，車內駕駛座有人員昏睡，員警敲打車窗示意盤查，確認駕駛為33歲李男並發現車內散發疑似毒品氣味且副駕駛座處放有可疑包包。

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警方表示，李男被員警要求下車接受盤查時卻突然開車加速逃逸，沿途違規蛇行、迴轉及闖紅燈，經警方追緝約4分鐘、約3公里後，李男在仁武區鳳仁路與水管路口衝撞警車遭攔截圍捕，造成警車毀損、3名員警頭部及手腳擦挫傷，均意識清楚無大礙。

警方現場逮捕李男並在車內起獲一級毒品海洛因（約2.47克）、二級毒品依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）與安非他命（約14.64克），全案詢後依違反毒品危害防制條例、公共危險及妨害公務等罪嫌送辦。（編輯：李淑華）1131218