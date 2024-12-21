屏東廂型車遭撞翻覆釀1死 肇事者逃逸後投案

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（中央社記者黃郁菁屏東縣21日電）屏東市和生路今天早上發生1起廂型車遭追撞後翻覆事故。70歲廂型車駕駛送醫後不治，肇事自小客車當場逃逸。警方表示，1名男子約1小時後投案，將進一步釐清案情。

屏東縣政府警察局交通隊交安組長鄭文江接受媒體聯訪表示，今天上午7時49分許，屏東市和生路發生1起廂型車遭追撞後翻覆交通事故。70歲曹男駕駛廂型車沿和生路由西往東直行時，遭1輛白色自小客車變換車道後直接追撞，導致其車輛翻覆至對向車道。肇事車輛隨即逃逸，曹男受困車內，經消防人員緊急救援脫困後送往屏東榮民總醫院急救，仍因傷重不治。

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鄭文江說，事故發生後約1小時，22歲蔡男主動向現場警方表示為肇事駕駛，警方已將他及涉案車輛帶回，進一步釐清案情與肇事原因。

監視器影像可見，廂型車遭撞後先翻覆在路中央，接著往前滑行撞上分隔島再翻正，車頂前端嚴重變形。屏東縣警局表示，提醒駕駛人行車時進行車道變換，謹慎注意前方車輛動態，並保持適當前後車距以確保安全。若發生交通事故，應優先協助救護傷患，切勿離開現場，並應立即撥打110通知警方到場處理。（編輯：謝雅竹）1131221