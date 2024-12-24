民調指詐騙惡化 警政署：公私部門協力有效抗制

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（中央社記者黃麗芸台北24日電）新國會智庫公布台灣10年滿意度調查，顯示詐騙問題嚴重。對此，警政署刑事局今天晚上指出，毒、詐問題為全球多數國家所面臨難題，將透過公私部門協力有效抗制，堅守不退執行。

國民黨立委羅智強所成立的新國會智庫今天公布「台灣10年滿意度調查」結果，「空氣品質、缺電、治安、詐騙、毒品、政治清廉、戰爭可能性、政治對立、司法信任」等9大指標都有嚴重惡化趨勢，尤其是詐騙及政治對立最嚴重。

刑事局晚上透過新聞稿回應表示，治安是長治久安的工作，警政署十分重視民眾主觀治安感受，針對新國會智庫的「治安、詐騙、毒品」民調結果及各項治安民調所提出的問題，都會列為治安政策參考。

有關國內整體治安，刑事局指出，從中正大學今年2月所公布「112年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度之調查研究」，其中民眾對「住家治安」滿意度達88.8%；根據警政署所調查的民調數據顯示，近3年民眾對居住社區整體治安狀況滿意度，都維持在9成以上。

此外，近期全球資料庫網站Numbeo公布2024年全球「治安／安全」指數排名，台灣在146個國家裡排名第4，可見台灣治安狀況應屬平穩、良好。

刑事局表示，關於新國會智庫民調結果，民眾認為「詐騙、毒品」問題惡化，這與目前世界多數國家所面臨的治安問題相同。

其中，詐欺犯罪部分，警政署自8月30日起推行「165打詐儀錶板」，每天公布警察機關受理詐欺案件數及財損數，讓民眾警覺詐騙危害，產生防詐意識。

另外，持續修訂「新世代打擊詐欺策略行動綱領」、制定打詐新四法及相關子法，今年起迄今全般攔阻被害件數達1萬7084件，攔阻款項逾新台幣117億餘元；緝獲詐欺集團2302件、犯嫌2萬706人，查扣不法利得138億餘元。

毒品犯罪部分，刑事局指出，政府自民國106年起落實執行「新世代反毒策略行動綱領」，毒品總施用人數及毒品新生人數都呈現下降趨勢，顯示防制毒品確有成效；另依據中正大學的民意調查，有63.49%民眾對緝毒成果感到滿意。

刑事局表示，近期影響國內外的依托咪酯（喪屍煙彈）濫用問題，在列管為毒品前，警政署已於今年暑假期間嚴加查緝；在列為第三級毒品後，也執行多波查緝行動，共查緝逾3000人次、查扣1萬7540顆、毒品煙油及粉末317公斤等，及時遏止危害，

另外，行政院已於11月27日正式將依托咪酯提升列管為第二級毒品，防制國人誤濫用。（編輯：戴光育）1131224