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北市跨年舞台工人未用安全帶墜亡 勞檢續追可開罰

2024/12/25 23:54
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（中央社記者陳怡璇台北25日電）北市搭建跨年舞台發生事故，一名工人墜亡；勞檢處表示該工人事發時正在高約15公尺的踏板上架設馬達，未確實用安全帶而發生憾事；後續檢查若違法可開罰新台幣30萬元。

北市勞檢處今晚以新聞稿表示，今天晚間6時多，跨年舞台搭設工作發生墜落重大意外事故，造成一名原住民工人當場失去呼吸心跳。勞檢處接獲報案後立即派員前往現場實施檢查，並要求現場立即改善後才能繼續作業。

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現場初步了解，發生意外事故的勞工為舞台承攬商的再承攬人所僱原住民點工。事發時正在高約15公尺處踏板上從事舞台架上馬達搭設作業，因未確實使用安全帶，不慎發生墜落重大意外事故。

勞檢處指出，後續將依職業安全衛生法實施檢查，如事故發生事業單位有違反情況，最高可處30萬元罰鍰，如發生職安法37條第2項第1款之災害更可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。（編輯：楊昭彥）1131225

#台北市
#北市
#北市勞檢處
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