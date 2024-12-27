天坑案開庭 楊文科辯護人質疑證據來源遭檢駁斥

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（中央社記者郭宣彣新竹縣27日電）新竹縣長楊文科等人涉護航建商導致天坑案遭起訴，新竹地方法院今天審理，楊文科辯護人質疑檢方取證合法性。檢方指出，採證經當事人同意且合法，可調閱原始手機。

新竹地檢署日前認定豐邑機構涉偷工減料導致天坑危及民眾安全，楊文科、前新竹縣政府工務處長江良淵等公務員涉背棄職責圖利護航，對楊文科等12人起訴，並要求新竹地方法院從重量刑及沒收犯罪所得共新台幣2.5億餘元。

新竹地方法院今天下午2時30分針對此案的被告楊文科、江良淵及黃姓公務員，召開準備程序庭。

楊文科辯護人於庭中表示，檢方提供的數位證據，包括對話截圖與翻拍照片，無法證明取得過程是否符合合法程序等，而數位證據的採證及搜索與扣押手段，質疑有無依程序進行。

辯方說，「搜索行動電話內容需要合法的法律依據，但目前檢方提供的卷證中，並未明確顯示取得合法性的泉源。」

楊文科辯護人指出，對於檢方送交相關單位進行數位還原等過程，所提交的數位證據內容，質疑缺乏軟體擔保及合法取證的具體說明，認為證據能力難以確定。

檢方在庭中表示，所有採證均經過當事人同意並依法取得，且相關證據已整理成冊，包含翻拍對話內容與電子檔資料，若有疑問，也可調閱原始手機。

針對遭搜索查扣來源不明現金，江良淵在11月6日開庭時指出，他與妻子檢視2人薪資財產合計約有6000萬餘元，今天江良淵也提供財產資料證明。

會後，楊文科接受媒體訪問表示，相信司法會還他清白，尊重司法。（編輯：戴光育）1131227