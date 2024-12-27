大法官人事遭封殺 全國律師聯合會：遺憾

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（中央社記者林長順台北27日電）立法院會24日進行司法院大法官人事同意權案投票，7名大法官被提名人全遭封殺。全國律師聯合會今天發表聲明，對於各政黨以大法官專業無關事項作為行使同意權的關鍵，表達遺憾。

聲明指出，觀察這次人事同意權的行使結果，各政黨均對黨籍立法委員祭出黨紀約束個別立委的自主性，致個別立法委員對被提名人擔任大法官的資格與能力的具體審查權限嚴重受限。

此外，針對中國國民黨無差別全面封殺7名被提名人、台灣民眾黨對於劉靜怡以外的其他6名被提名人的全面封殺，以及民主進步黨以劉靜怡被提名人過往曾經批評該黨為由，全票否決劉靜怡被提名人，均未見各政黨指明與大法官資格及適任性有關之具體標準及審查結論，令人難以窺知立法委員對於大法官同意權行使原因及依據。

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聲明表示，更有甚者，自這次審查過程及各黨團記者會的內容，反而清楚顯示各政黨於這次審查均是以大法官專業及適任性無關的事項為其同意權行使的關鍵，令人遺憾。

全律會指出，12月20日所修正通過的憲法訴訟法已造成憲政危害，這次7名大法官被提名人全數遭到否決的結果，更坐實各界對於立法院原所修正通過憲訴法實質造成憲法法庭癱瘓及司法院所提出的質疑，全律會基於保障人權、捍衛民主、法治的使命，予以嚴厲譴責。（編輯：戴光育）1131227