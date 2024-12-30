販毒仿詐騙手法躲避查緝 嘉檢逮寄毒包男並起訴

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（中央社記者黃國芳嘉義市30日電）29歲許姓男子被控今年3月間利用超商店到店寄送大麻毒品遭起訴；嘉檢表示，販毒集團仿詐騙手法，寄毒包許男如同車手，集團其他成員以綽號在社群平台聯繫，層層分工設斷點。

嘉義地檢署起訴書指出，嘉義縣員警今年3月間執行網路巡邏，發現綽號「荷馬」在社群平台X刊登販毒訊息，員警假裝買家聯繫，雙方約定以新台幣2600元交易大麻煙彈，並以虛擬貨幣（泰達幣）付款後，利用超商店到店方式取貨。

起訴書表示，員警取貨後，將大麻煙彈送驗，檢出大麻成分，經調查，發現毒包為許姓男子在台南市的超商寄送，許男到案坦承犯行；警進一步追查，許男今年1月至3月間，已負責寄送8次毒包，分別給屏東縣、新北市及台南市網路下單的毒癮者。

嘉檢指出，綽號滷蛋的許男於今年1月間，參與綽號鱷魚、荷馬、龍少爺、蛋頭等不詳男子的販毒集團，對外販賣大麻、大麻煙彈等毒品，集團成員會先在社群平台X發布販毒訊息，若有人欲購買，即使用Telegram（紙飛機）即時通訊軟體聯絡。

嘉檢表示，販毒集團要求買家以無摺存款或虛擬貨幣付款後，指示集團毒品提供者以「埋包」方式，將毒品交給寄送的許男等人，許男則以超商店到店方式寄給指定的買家，許男可獲得日薪2000元報酬。

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檢方指出，販毒集團仿效詐騙手法，在分工過程中設斷點，上下層成員關係並不相識，彼此網路聯繫以綽號相稱，許男的角色如同詐團的車手。

檢方表示，這起販毒集團利用國外的社群平台X發布販毒訊息，且以Telegram通訊軟體與買家聯繫，軟體具有相互交換加密與自毀訊息功能；集團以「埋包」方式將毒品交給許男，就是將毒品放置指定地點，提供許男前往取貨，集團刻意製造層層斷點，沒有人跟人見面的交易，主要在躲避檢警查緝。（編輯：陳清芳）1131230