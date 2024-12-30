前醫師被控收賄再審改判無罪 最高院發回更審

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（中央社記者林長順台北30日電）前署立基隆醫院醫師林繼敏涉貪判刑定讞，入獄服刑中。林男針對被控收受廠商25萬元賄賂部分聲請再審獲准，高院認為檢察官舉證不足，改判林男無罪。最高法院今天撤銷原判決，發回更審。

林繼敏被指控於擔任基隆醫院主治醫師及主任期間，涉嫌於民國100年間辦理「心血管攝影X光機等儀器設備合作案」採購案時放水，並違背職務收受業者新台幣25萬元賄賂；林男並於同年1月間涉嫌不違背職務收受另一人20萬元賄款。最高法院判處林男應執行14年定讞，林男入獄服刑中。

林男不服判決，向台灣高等法院聲請再審及停止刑罰執行獲准；檢察官不服，提起抗告。最高法院就林男犯違背職務收賄罪的部分裁准再審而停止執行，另外，林男犯不違背職務收賄罪的部分則駁回確定。

再審合議庭指出，涉嫌行賄林男的業者供述前後不一，且勘驗林男被指控收賄的監視器畫面，認為檢察官舉證不足，不足以證明林男有違背職務收賄，因此撤銷原判決，改判決林男無罪。

最高法院認為，再審勘驗的監視器部分，檢察官主張有必要釐清相關畫面細節，有再調查的必要，今天判決撤銷無罪判決，發回高院再更審。（編輯：張銘坤）1131230