男子火鍋店鬧事持雙槍擊發 北市警逮人起出毒品

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北30日電）台北市中山區某火鍋店今天下午突遭廖姓男客開槍鬧事，警方獲報到場壓制逮人，並查扣疑似模擬槍、空氣槍及1把短折疊刀，隨後在廖男座車查獲海洛因等毒品，將依法送辦。

台北市警察局中山分局長春派出所今天下午2時許接獲110報案，指轄內松江路某火鍋店發生糾紛案，有一名男性客人疑精神不穩而鬧事，立即派員到場處理。

經調查了解，因店家即將休息，但廖男入店欲用餐，店員請他先稍等一下，廖男（57歲）突然情緒激動並持疑似模擬槍在店外擊發2槍，雖有聲響但無彈頭，他隨後又衝入店內包廂再持另1把疑似空氣槍擊發1發。

警方到場發現廖男正站在店門口附近，立即上前將他壓制逮捕。

員警在現場查扣廖男放置在桌上的疑似模擬槍、空氣槍及1把短折疊刀，隨後在廖男座車扶手處查獲第一級毒品海洛因8包、使用海洛因的針筒12支，以及第二級毒品安非他命5包等贓證物。

鑑識人員到場檢視，發現並無任何彈孔及彈頭，但在店外拾獲1枚疑似模擬槍彈殼；另檢視2把扣案槍枝及子彈，均無彈頭，初判為模擬槍及空氣槍，後續將槍枝送驗。

警詢後，警方將廖男依涉刑法槍砲、毒品及恐嚇等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1131230