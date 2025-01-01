加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭拒讓俄羅斯天然氣借道 東歐陷困境摩爾多瓦進緊急狀態
首頁 / 社會

基隆焚屍塞冰櫃案 1嫌否認殺人坦承棄屍收押禁見

2025/1/1 12:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆1日電）基隆趙姓男子遭殺害焚屍，塞冷凍櫃放置小貨車車斗，警方昨天逮捕其中1名主嫌42歲吳姓男子；吳男否認涉犯殺人罪但坦承棄屍，檢察官複訊後，向法院聲請羈押禁見吳男獲准。

警方昨天晚間9時許依涉犯殺人等罪嫌，將吳男移送基隆地檢署複訊，經檢察官訊問後，今天凌晨向基隆地方法院聲請羈押禁見，法官上午11時召開羈押庭，約30分鐘後，裁定吳男羈押禁見。

法院表示，吳男涉犯殺人罪等罪嫌，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，吳男雖否認涉犯殺人罪，但坦承有遺棄屍體及持有槍枝、子彈犯行，犯罪嫌疑重大，有相當理由認有逃亡、湮滅證據或勾串共犯之虞，非予羈押顯難進行追訴而有羈押必要，從今天起羈押2個月，並禁止接見通信。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

專案小組去年12月30日清晨在基隆市培德路一處路口，發現1輛裝有帆布的藍色小貨車停在路邊，車斗內有1只未通電白色冰櫃，打開冷凍櫃，發現1具遺體已被燒成焦黑，蜷曲塞在冷凍櫃內，難以辨識面容，經確認，死者為69歲趙男。

經專案小組深入追查，疑為債務糾紛引發殺機，鎖定吳男、潘姓男子、林姓男子、陳姓男子等共5名犯嫌，警方昨天凌晨趁吳男再次返回友人在台中大甲地區住處後，通知霹靂小組攻堅破門，當場逮捕吳男，並在吳男身上起出1把槍枝；另有4名犯嫌據傳逃往南部，專案小組已調整警力部署，全力追緝中。（編輯：陳仁華）1140101

#基隆地檢署
#基隆市
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

113
更多編輯台推薦新聞：