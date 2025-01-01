基隆焚屍塞冰櫃案 1嫌否認殺人坦承棄屍收押禁見

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（中央社記者王朝鈺基隆1日電）基隆趙姓男子遭殺害焚屍，塞冷凍櫃放置小貨車車斗，警方昨天逮捕其中1名主嫌42歲吳姓男子；吳男否認涉犯殺人罪但坦承棄屍，檢察官複訊後，向法院聲請羈押禁見吳男獲准。

警方昨天晚間9時許依涉犯殺人等罪嫌，將吳男移送基隆地檢署複訊，經檢察官訊問後，今天凌晨向基隆地方法院聲請羈押禁見，法官上午11時召開羈押庭，約30分鐘後，裁定吳男羈押禁見。

法院表示，吳男涉犯殺人罪等罪嫌，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，吳男雖否認涉犯殺人罪，但坦承有遺棄屍體及持有槍枝、子彈犯行，犯罪嫌疑重大，有相當理由認有逃亡、湮滅證據或勾串共犯之虞，非予羈押顯難進行追訴而有羈押必要，從今天起羈押2個月，並禁止接見通信。

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專案小組去年12月30日清晨在基隆市培德路一處路口，發現1輛裝有帆布的藍色小貨車停在路邊，車斗內有1只未通電白色冰櫃，打開冷凍櫃，發現1具遺體已被燒成焦黑，蜷曲塞在冷凍櫃內，難以辨識面容，經確認，死者為69歲趙男。

經專案小組深入追查，疑為債務糾紛引發殺機，鎖定吳男、潘姓男子、林姓男子、陳姓男子等共5名犯嫌，警方昨天凌晨趁吳男再次返回友人在台中大甲地區住處後，通知霹靂小組攻堅破門，當場逮捕吳男，並在吳男身上起出1把槍枝；另有4名犯嫌據傳逃往南部，專案小組已調整警力部署，全力追緝中。（編輯：陳仁華）1140101