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基隆殺人棄屍案1嫌落網 面對媒體詢問喊「關你屁事」

2024/12/31 14:31
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（中央社記者王朝鈺基隆31日電）基隆市發生殺人棄屍案，基隆檢警鎖定5名犯嫌，其中42歲吳姓男子今天凌晨在台中大甲地區落網，轉送第三警分局接受詢問時，面對媒體詢問，大喊「關你屁事啊」。

檢警專案小組昨天清晨在基隆市培德路一處路口，發現一輛裝有帆布的藍色小貨車停在路邊，車門噴上某貨車出租公司字樣及電話，車斗內有一只未通電的白色冰櫃，冷凍櫃旁還擺著大量金紙，前方副駕駛座還放有令旗。

打開冷凍櫃，發現一具遺體已被燒成焦黑，捲曲塞在冷凍櫃內，難以辨識面容，經確認後，死者為年近70歲的趙姓男子，經專案小組深入追查，鎖定吳男、潘姓男子、林姓男子、陳姓男子等共5名犯嫌。

警方今天凌晨趁吳男再次返回友人在大甲地區住處後，通知霹靂小組攻堅破門，當場逮捕吳男，起出身上有1把槍枝，隨後將吳男帶至基隆市警察局拘留所。

吳男上午在刑警押解下，上手銬戴口罩，轉送第三警分局接受詢問時，面對媒體詢問，為何如此狠心殺人、是否與債務有關、有多少人涉案均未回應，刑警將吳男帶入偵防車後，媒體再度詢問「你是主嫌嗎，是你策劃的嗎」，吳男在車內大喊「關你屁事啊」。

另一方面，警方持續在基隆市八堵路一處鐵皮屋採證，上午在距離鐵皮屋不遠處路邊發現疑似燃燒痕跡，將進一步釐清是否為焚屍地點。

貨車出租公司對於貨車遭警方查扣則直呼倒楣，低調表示，客人來來去去，沒印象究竟是何人前來承租貨車，只知道對方是在23日晚間前來租車，每天租金新台幣2400元。（編輯：李錫璋）1131231

#基隆市
#第三警分局
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