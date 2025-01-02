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男販毒遇警執法送驗竟是真咖啡 詐欺未遂遭判6月

2025/1/2 11:30
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（中央社記者洪學廣高雄2日電）謝姓男子在網路發文販售「毒咖啡包」，屏東警方佯裝顧客約出，以6000元面交當場逮捕。不料警方將粉末送驗，竟是真的咖啡，謝男坦承騙錢，高雄地院依詐欺未遂罪判6月。可上訴。

高雄地方法院簡易庭審理時，謝男坦承是因缺錢花用，手邊又沒有真的毒咖啡包，才想到能假裝販售毒咖啡包騙錢。法官審酌謝男正值青年，卻不思循正途工作賺取財物，竟為貪圖不法利益，就在網路販售假毒品詐欺。念在犯後坦承犯行，且此案幸為員警佯裝購毒者查獲，僅止於詐欺未遂，據此依詐欺未遂罪判有期徒刑6月，全案可上訴。

判決指出，謝男去年3月4日在網路社群以暱稱「老婆一大堆」發文販售「高雄營（飲料）（菸）（糖果）（哈密瓜）」，屏東縣警察局潮州分局員警網路巡邏發現後直覺是在販毒，便佯裝成毒蟲主動私訊購買，雙方最後談妥以新台幣6000元成交20包毒咖啡包。

警方當天下午和謝男約在高雄大寮區一間超商面交，當謝男把一包袋子丟入便衣警方車內時，員警便在拿錢付款時表明身分，並和埋伏員警上前將人逮捕。

不料謝男落網後堅稱自己賣的其實不是毒咖啡包，只是咖啡，警方將袋內粉末送驗，結果竟真的呈現毒品陰性反應，依詐欺罪移送高雄地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1140102

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