轉型正義法務部平復5275件 刺蔣案鄭自才獲平反

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（中央社記者謝幸恩台北3日電）促轉會解散後，由法務部接手威權統治時期司法不法及行政不法案件的平復工作，至今已合計平復5275起政治受難者案件，包括當年在海外掀起台灣獨立運動的刺蔣案事件主角鄭自才。

民國111年5月間促進轉型正義委員會解散，後續由行政院統合各部會持續推動轉型正義，其中威權統治時期司法不法及行政不法案件的平復工作由法務部接手。法務部表示，每月進行一次審查，逐案確認受難者判決書、案卡、紀錄表，以及其所受不法裁判、處分或事實行為。

依據促進轉型正義條例規定，政治受難者案件送由「平復威權統治時期司法不法及行政不法審查會」審查，經審議後由法務部確認不法及公告，其所受刑事裁判或處分依法視為撤銷，後續將平復名冊刊登行政院公報，並函請權責單位塗銷受難者受到的前科紀錄。

此外，就金錢補償部分，法務部官員指出，「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」予以補償的案件，通常都已獲補償，若有不足，可另依「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」規定，向內政部「財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」請求差額補償。

法務部表示，經統計至113年12月止，共通過平復5275起受難者案件，其中行政不法2114件、司法不法3161件，包括當年起草台灣人民自救宣言的已故前總統府資政彭明敏，以及刺蔣案事件主角鄭自才，已分別於去年12月、9月獲平反。

59年4月24日，時任行政院副院長的蔣經國赴美國紐約訪問，當時康乃爾大學博士生黃文雄與他的妹夫鄭自才等人策劃刺殺行動未果被捕，接著2人棄保逃亡。

鄭自才於80年間毅然返台，欲偷渡入境衝破「黑名單」，因而被起訴非法入境、動員戡亂時期國家安全法被判刑1年定讞後入獄。

當年刺蔣未遂，卻在海外興起台灣獨立運動風潮，也讓後來接任總統的蔣經國不得不正視治理問題，開始啟用台籍政治精英，讓台籍人士嶄露頭角，同時於76年解除戒嚴令。

鄭自才於107年將刺蔣案寫成回憶錄出書，積極參與政治運動，現在是台澎黨主席，並向法務部申請平復威權統治時期司法不法及行政不法。

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法務部表示，鄭自才當時被列為政府管制的海外異議份子而遭限制入出境，其家人也一併被長期監控，但當年統治當局限制其返國權，為威權統治政府為達防堵異議、鞏固威權統治之效，有違反自由民主憲政秩序情事。

法務部指出，原確定判決未說明鄭自才的入境方式等積極事實，逕認鄭自才未經許可擅自從國外潛入台灣，有違反刑事訴訟法嚴格證明原則之虞，而未實際踐行公平審判原則，確認應平復鄭自才司法不法，並函請權責機關塗銷其前科。（編輯：戴光育）1140103