綠島受刑人王天佑脫逃 監獄研判假釋2次被駁回導致情緒不穩

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（中央社記者盧太城台東縣7日電）因違反毒品危害防制條例案在綠島監獄服刑的王天佑，昨日脫逃，遭警逮捕回監；監獄初步研判，王員因沒錢與受害者達成和解，加上假釋申請已被駁回2次，導致情緒不穩。

昨天下午綠島監獄例行作業時，由1名戒護人員提帶王天佑及另名吳姓受刑人至庫房領物時，王天佑趁隙脫逃，戒護人員立即使用無線電呼叫支援警力圍捕，仍不及阻攔。

台東警方動員5組20名人員搭海巡巡邏艇前進綠島搜捕，昨晚警力發現王天佑藏匿在監獄職員宿舍樓頂附近，經柔性勸說後，順利逮捕，後續通知警方移送地檢署偵辦。

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綠島監獄秘書楊瑞興今天接受媒體電話聯訪表示，王員落網後一直沒有說脫逃原因，目前情緒上還不穩定，後續長官及其他相關單位會進一步訊問、調查；獄方也聯繫家屬，告知狀況。

楊瑞興表示，王員對情緒不穩、壓抑的原因都不說，研判因刑期剩下1年10個月，有報假釋，但被駁回2次；再者因籌不出錢與被害人和解，「想出去又不能出去」，導致他情緒壓力大，目前已提報第3次假釋中。（編輯：陳仁華）1140107