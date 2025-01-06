加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
三重建案受損鄰房持續傾斜 新北市府憂倒塌將連夜拆除3、4樓
首頁 / 地方

綠島監獄專收容難以管教犯人 受刑人脫逃「大哥的故鄉」再引發關注

2025/1/6 19:12（1/6 19:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
綠島監獄專門收容重刑犯和各監所頑劣分子，被稱為台灣「惡魔島」。（中央社檔案照片）
綠島監獄專門收容重刑犯和各監所頑劣分子，被稱為台灣「惡魔島」。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳、盧太城、李卉婷台東縣6日電）綠島監獄收容一清及治平專案黑道「大哥級」人物而聞名，曾收容十大槍擊要犯林豐德，今天下午發生受刑人王天佑脫逃，讓「大哥的故鄉」再度引發熱議。

綠島監獄民國61年9月完成啟用。面積為3.7公頃，建築物有內外辦公室各1棟，日新堂1棟，獨居房120間，雜居房48間，隔離舍20間，鎮靜室3間，工場、炊場各1間。

當時是利用外島隔絕的地理環境，作為台灣監獄的最後一道防線，因此關的都是無期徒刑、死刑等重刑犯和一清、治平專案等「大哥級」人物，因此被戲稱為「大哥的故鄉」。

後來又被稱為「受刑人的最後一站」，專門收容台灣各監獄所的「暴力收容人」和誣控濫告、最難以管教、甚至無法管教，必須高度隔離管理的收容人。過去綠島監獄鬥毆、不當管教事件，每個月平均近40件，因此綠島監獄長期來被視為台灣的「惡魔島」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

下午2時30分，台東綠島監獄受刑人、毒品交易入獄服刑的「阿南」王天佑脫逃，也讓「大哥的故鄉」再度引發熱議。

綠島鄉公所公布受刑人相片並提醒民眾注意自身安全，除民宅安全，海岸高地上山壁也是勤務重點。目前海巡協助台東縣警局台東警分局載運20名警力，全面島上依劃分區塊進行地毯式搜索，入夜後綠島街道已空無人跡；另外海上溫度只有19度，海巡巡防艇海面上架起探照燈搜索。（編輯：孫承武）1140106

延伸閱讀
綠島受刑人反鎖管理員脫逃 長相公布監獄籲鄉民緊閉門窗明德外役監受刑人張天昊脫逃 躲廢棄宮廟遭逮綠島監獄、馬場町刑場等17處 列白色恐怖不義遺址綠島新生訓導處受難者相簿曝光 白色恐怖重要史料與見證
王天佑
綠島受刑人王天佑脫逃 台東地檢分偵案全力查緝
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

60
更多編輯台推薦新聞：