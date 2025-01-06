綠島受刑人王天佑脫逃 台東地檢分偵案全力查緝

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（中央社記者張已亷、李先鳳、盧太城台東縣6日電）台東綠島監獄受刑人王天佑今天下午2時30分脫逃。綠島鄉公所公布受刑人相片並提醒民眾注意自身安全，海巡協助警方載運警力，台東地檢署則分偵案調查，全力查緝中。

台東地檢署發布新聞稿表示，今天接獲綠島監獄通報受刑人王天佑脫逃事件，立即分偵案調查，全案由檢察官指揮台東縣警察局及台東分局全力查緝中，另脫逃行為可能會影響「執畢時間」的認定。

綠島鄉長謝賢裕接受媒體聯訪表示，綠島監獄通報今天下午2時30分有受刑人脫逃，考量受刑人脫逃後可能會因食物等原因有偷竊或搶奪等行為，獲獄方同意後讓鄉公所公布受刑人相片，提醒民眾為維護自身安全，請緊閉門窗，夜間避免獨自外出，若發現可疑人物請即時通報，鄉公所持續與相關單位保持密切聯繫。

台東海巡隊副隊長許志成指出，因綠島發生受刑人脫逃事件，目前綠島交通船停開，接獲台東縣警察局請求，協助載運台東縣警察局刑大及分局偵查隊約20人搭海巡巡邏艇登島搜捕，未來會視警方需求協助載運工作。

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綠島居民接受中央社記者電話訪問表示，島上居民風聲鶴唳，在群組和社群網站互相提醒注意自身安全，如有異狀通知警方。

據了解，王天佑因販毒案遭判處4年7月徒刑，在民國111年3月20日入獄，刑滿日期為115年10月13日，依高雄地檢署執行科指揮書執行中，對此，檢方表示，一般長期刑會有累進縮刑，也就是會提早執行完畢，王天佑何時能期滿出監尚待確認。（編輯：李淑華）1140106