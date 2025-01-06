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綠島監獄受刑人王天佑越獄 反鎖管理員趁隙脫逃

2025/1/6 18:40（1/6 18:46 更新）
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台東綠島監獄6日下午2時30分有受刑人脫逃，監獄發布通告請鄉民協助搜尋。（法務部矯正署綠島監獄提供）
台東綠島監獄6日下午2時30分有受刑人脫逃，監獄發布通告請鄉民協助搜尋。（法務部矯正署綠島監獄提供）
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（中央社記者李先鳳台東縣6日電）台東綠島監獄今天下午2時許受刑人王天佑趁管理員進入時，將門反鎖趁隙脫逃。綠島監獄秘書楊瑞興證實此事，獄方稍晚將統一對外說明。

楊瑞興接受中央社記者電話訪問表示，40歲王天佑因販毒案入監服刑，初步了解下午2時40分，疑將管理員反鎖後趁隙脫逃，目前警方與獄方人員正在港口及機場全力追緝中。

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依檢警資料，綽號「阿南」的王天佑涉嫌販售3級毒品愷他命，民國108年8月20日在高雄市新興區以新台幣14萬元價格，將K毒100克販予陳姓毒蟲；另持有二級毒品PMMA（甲基丙烯酸甲酯）1包（驗前淨重0.53公克）。

高雄市三民警分局109年4月20日在高市執行搜索，查扣PMMA1包，全案遭檢警依毒品罪嫌起訴。法院判刑4年7個月，王天佑113年3月20日入監，預計115年10月刑滿。檢方表示，一般長期刑會有累進縮刑，也就是會提早執行完畢。（編輯：孫承武）1140106

（法務部矯正署綠島監獄提供）
（法務部矯正署綠島監獄提供）
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