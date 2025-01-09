台中北屯區路口2車碰撞 轎車翻覆廍子溪邊坡1死2傷

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（中央社記者蘇木春台中9日電）陳姓男子今天駕駛自小客車，在北屯區一處路口與周男駕駛搭載周女的車輛發生碰撞，周車偏移衝入廍子溪邊坡翻覆，共造成3人受傷送醫，其中周女傷重不治，確切肇因待釐清。

台中市消防局今天上午6時33分獲報，北屯區景賢路與祥順東路口發生交通事故，有1輛自小客車翻覆橋下，疑有傷者受困，派遣東山等多個分隊，出動各式消防車輛6台、消防人員14名前往搶救。

消防人員表示，現場疑似為2輛自小客車擦撞，導致1輛自小客車衝破河堤護欄翻覆橋下，另1輛自小客車停於橋上，現場共有3名傷者，其中有2名傷者受困車內、1名傷者於橋上未受困，3人分別送往台中慈濟醫院與國軍台中總醫院救治。

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台中市警察局第五分局初步調查，案發當時48歲陳男駕駛小客車，於事發路口與52歲周男駕駛的自小客車發生碰撞，造成周男所駕駛的自小客車偏移後，衝入廍子溪邊坡翻覆。

陳男全身多處擦挫傷，意識清楚，周男全身多處擦挫傷，尚有意識，但周男車上副駕駛座上乘客55歲周女，送醫時意識不清，搶救後仍傷重不治，確切事故原因待警方調查釐清。（編輯：陳仁華）1140109