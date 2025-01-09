嘉義布袋水防道路坍塌 汽車跌落坑洞駕駛未受傷

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（中央社記者黃國芳嘉義縣9日電）嘉義縣布袋鎮復興里一處漁塭旁水防道路路面坍塌，蘇男昨晚駕車途經跌落坑洞，幸無傷；縣府今天勘查，初判道路埋設管線漏水造成，將先利用太空包填平，後續重新鋪設路面。

嘉義縣警察局布袋分局昨天深夜據報，指布袋鎮復興里一處漁塭旁道路發生自小客車跌落坑洞事件，轄區員警趕抵，發現整個路面遭淘空，約有逾十米長路面坍塌，汽車就陷落在坑洞中央，蘇姓駕駛疑因視線不良衝落坑洞，並沒有受傷，無就醫。

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嘉義縣政府水利處今天據報，派遣水利工程科人員前往勘查，發現坍塌處為水防道路，路基被淘空裸露，路面下有埋設管線，因道路及漁塭周邊都有排水設施，初步研判是管線漏水造成土壤流失，進而淘空路基。

水利處指出，坍塌道路為水防道路，禁行一般汽車，路口都有設立告示牌。現場前後先圍起管制線，將利用太空包填平坍塌路面，後續進行工程發包，重新鋪設路面。（編輯：蕭博文）1140109