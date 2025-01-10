前金防部少將侵占7990元洗衣機 判刑6年8月定讞

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（中央社記者謝幸恩台北10日電）前金門防衛指揮部少將參謀長林承家（原名林帝志）侵占新台幣7990元的公發洗衣機，並將其寄回台灣住處。一審依貪污罪判刑12年，二審改判6年8月，日前最高法院駁回上訴定讞。

一審福建金門地方法院判決指出，民國106年12月，林承家得知金防部後勤處將為官兵採購洗衣機，便提議為副參謀長添購。然而，副參謀長並未更換洗衣機，林承家遂指示部屬把洗衣機寄回其台灣住處，據為己有。

在得知侵佔洗衣機的消息傳出後，林承家於107年6月間交給部屬8000元，指示購買同款洗衣機運回營區庫房。隨後，林承家獲悉遭檢調偵辦，遂將洗衣機從台灣運回金門，存放在1名友人的工務所，並誆騙友人出具「洗衣機存放證明書」。

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一審合議庭認為，林承家侵占的洗衣機價值7990元，不正利益為5萬元以下，得依貪污治罪條例規定減刑，但林承家無悔意，且掩飾、協請他人圓謊等行為，犯後態度惡劣，依侵占公用財物罪判處有期徒刑12年。

經上訴，二審由福建高等法院金門分院審理，二審認為，一審量刑過重，不符罪刑相當原則及比例原則，因此撤銷判決，改判處6年8月徒刑。案經上訴，最高法院認為，二審判決無違誤，昨天駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1140110