法務部公布7矯正首長異動 花蓮監獄黃敬謀接任

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（中央社記者劉世怡台北10日電）法務部表示，因花蓮監獄典獄長林振榮16日退休，統籌矯正機關首長職務異動，今天公布7名人員異動，將由矯正署安全督導組組長黃敬謀接任花蓮監獄典獄長，派令16日生效。

法務部今天發布新聞稿指出，為配合矯正署花蓮監獄典獄長林振榮將於1月16日自願退休，因此統籌辦理職務調整作業，以期各機關業務能順利推展，並促進及活絡矯正署及所屬機關間人才交流，選任適當人員出任新職，為矯正業務興革開創新風貌。

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這波職務異動名單如下，矯正署安全督導組組長黃敬謀調派花蓮監獄典獄長，苗栗看守所所長李金德調升矯正署安全督導組組長，花蓮看守所所長江慶隆調派苗栗看守所所長，矯正署安全督導組副組長詹麗雯調派花蓮看守所所長。

泰源監獄典獄長饒雅旗調派高雄女子監獄典獄長，東成監獄典獄長葛煌明調派泰源監獄典獄長，高雄女子監獄典獄長吳永琛調派東成監獄典獄長。（編輯：戴光育）1140110