國3貨車木片突飛落 後方賓士車遭砸傷痕累累

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（中央社記者趙麗妍台中11日電）國道3號北上台中大甲路段，10日1輛白色賓士行駛內側車道，前方小貨車突然飛落多片木片，後方賓士車引擎蓋被砸得傷痕累累，國道警方傳喚涉案車主到案說明。

1輛白色賓士車昨天下午5時許，行經國道3號159.1公里處大甲路段，前方小貨車飛落的木片，直接砸向賓士車，跟在賓士車後方的駕駛追上小貨車告知此事，他也將此段影片上傳網路表示，可憐的白色賓士，首當其衝被砸，貨車肇事逃逸，追上去告訴他砸到車了，他一副已經發生了、不然怎麼樣的態度。

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國道警察今天表示，已聯繫肇事小貨車車主到案說明，事發經過以及肇因追查釐清。裝載貨物勿超高、超寬、超長及超載，應綑紮牢固，高速公路裝載貨物掉落致肇事，將依道路交通管理處罰條例規定，處駕駛人新台幣3000以上1萬8000元以下罰鍰。

警方指出，如造成道路堵塞或引發交通事故，妨害公眾往來國道通行之安全，將以公共危險罪嫌究辦。（編輯：謝雅竹）1140111