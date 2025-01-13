提供下屬帳戶供詐團洗錢 前海巡署官員判刑定讞

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（中央社記者林長順台北13日電）前海巡署秘書室視察洪肇義涉嫌提供4名下屬銀行帳戶供詐騙集團洗錢。高雄高分院依違反洗錢防制法判處洪男有期徒刑1年，併科罰金新台幣10萬元。最高法院今天駁回上訴定讞。

判決指出，洪男原為海洋委員會海巡署秘書室視察（現已免職），他被控將仇姓、陳姓、高姓、黃姓下屬及自己的銀行帳戶提供詐騙集團翁姓男子使用。

判決表示，翁男及所屬詐欺集團成員自民國109年9月起，向民眾佯稱可上網投資賽馬獲利，以此方式施用詐術，向劉姓民眾詐得款項。洪男聽翁男指示，將劉男款項轉匯並提領現金，以此方式製造金流斷點，隱匿犯罪所得去向，並向翁男取得經手款項的0.5%、新台幣4021元報酬。

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高雄地方法院審酌洪男擔任警職多年，對犯罪行為理應更有警覺，僅因個人投資虧損，貪圖利益，貿然將自己與同仁帳戶提供他人使用，使詐欺集團遂行詐欺犯罪得逞，且依翁男指示拆分層轉並提領，增加檢警機關查緝及被害人求償之困難，危害社會治安與金融秩序，判處洪男1年徒刑，併科罰金10萬元。

高雄高分院駁回洪男上訴，最高法院今天再度駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1140113