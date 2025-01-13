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警低溫埋伏中市林道逮3人 山老鼠家族「年終」夢碎

2025/1/13 13:15（1/13 13:51 更新）
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保七總隊第五大隊日前獲報疑有山老鼠在台中和平區國有林地竊取林木，經動員警力在山區冒著寒冷低溫埋伏，查獲司姓男子與堂弟、兒子3人駕駛廂型車下山，車輛輪胎下陷行駛緩慢，形跡可疑，攔查發現車上載運盜伐貴重扁柏。（保七總隊第五大隊提供）中央社記者管瑞平傳真 114年1月13日
保七總隊第五大隊日前獲報疑有山老鼠在台中和平區國有林地竊取林木，經動員警力在山區冒著寒冷低溫埋伏，查獲司姓男子與堂弟、兒子3人駕駛廂型車下山，車輛輪胎下陷行駛緩慢，形跡可疑，攔查發現車上載運盜伐貴重扁柏。（保七總隊第五大隊提供）中央社記者管瑞平傳真 114年1月13日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）保七總隊第五大隊日前獲報，疑有山老鼠在台中和平區國有林地竊取林木，經動員警力在山區冒著寒冷低溫埋伏，查獲司姓男子與堂弟、兒子3人載運整車盜伐扁柏下山，人贓俱獲。

保七總隊第五大隊今天發布新聞稿指出，根據農業部林業及自然保育署通報情資，台中和平區國有林地內疑有山老鼠非法竊取貴重木情事，經與台中市警察局和平分局組成專案小組查緝，並忍受山區約僅攝氏6度低溫埋伏追蹤多日，昨天清晨在裡冷林道6K處，發現司嫌等3人駕駛廂型車下山，車輛輪胎下陷行駛緩慢，形跡可疑，攔查到車上載運盜伐貴重扁柏。

警方調查，來自南投縣61歲司姓男子帶著33歲兒子，與55歲堂弟共組盜伐集團，想趁農曆年前撈一筆「年終」，於強烈冷氣團來襲、上山民眾較少時間，鋌而走險，駕車至國有林地內竊取貴重木，未料員警已在山區埋伏多時。

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警方表示，現場查扣鏈鋸、車輛等犯案工具及貴重木「扁柏」共17塊，總重約1070公斤，粗估價值逾新台幣23萬元；全案調查後，依涉嫌違犯森林法、刑法竊盜等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

保七總隊第五大隊表示，森林具有涵養水土重要功能，也是全民共有珍貴資產，將持續執行「滅鼠專案」，加強查緝山林盜伐情事，民眾若有發現破壞山林情資，可向保七總隊轄下第四至第九大隊或林業署「山老鼠雷達站」LINE平台或0800-000-930（救山林專線）反映，共同保護台灣珍貴自然環境及資源。（編輯：陳仁華）1140113

#台中市
#林務局
#保七總隊第五大隊
保七總隊第五大隊13日表示，台中市和平區國有林地貴重木扁柏遭山老鼠盜伐鋸切，經埋伏追蹤多日，查獲司姓男子家族3人涉案，依法送辦。（保七總隊第五大隊提供）中央社記者管瑞平傳真 114年1月13日
保七總隊第五大隊13日表示，台中市和平區國有林地貴重木扁柏遭山老鼠盜伐鋸切，經埋伏追蹤多日，查獲司姓男子家族3人涉案，依法送辦。（保七總隊第五大隊提供）中央社記者管瑞平傳真 114年1月13日
保七總隊第五大隊13日表示，山老鼠在台中市和平區國有林地內非法竊取貴重木「扁柏」17塊，總重逾千公斤，想趁農曆年前大撈一筆，運送途中遭埋伏警力人贓俱獲送辦。（保七總隊第五大隊提供）中央社記者管瑞平傳真 114年1月13日
保七總隊第五大隊13日表示，山老鼠在台中市和平區國有林地內非法竊取貴重木「扁柏」17塊，總重逾千公斤，想趁農曆年前大撈一筆，運送途中遭埋伏警力人贓俱獲送辦。（保七總隊第五大隊提供）中央社記者管瑞平傳真 114年1月13日
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