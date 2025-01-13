警低溫埋伏中市林道逮3人 山老鼠家族「年終」夢碎

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（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）保七總隊第五大隊日前獲報，疑有山老鼠在台中和平區國有林地竊取林木，經動員警力在山區冒著寒冷低溫埋伏，查獲司姓男子與堂弟、兒子3人載運整車盜伐扁柏下山，人贓俱獲。

保七總隊第五大隊今天發布新聞稿指出，根據農業部林業及自然保育署通報情資，台中和平區國有林地內疑有山老鼠非法竊取貴重木情事，經與台中市警察局和平分局組成專案小組查緝，並忍受山區約僅攝氏6度低溫埋伏追蹤多日，昨天清晨在裡冷林道6K處，發現司嫌等3人駕駛廂型車下山，車輛輪胎下陷行駛緩慢，形跡可疑，攔查到車上載運盜伐貴重扁柏。

警方調查，來自南投縣61歲司姓男子帶著33歲兒子，與55歲堂弟共組盜伐集團，想趁農曆年前撈一筆「年終」，於強烈冷氣團來襲、上山民眾較少時間，鋌而走險，駕車至國有林地內竊取貴重木，未料員警已在山區埋伏多時。

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警方表示，現場查扣鏈鋸、車輛等犯案工具及貴重木「扁柏」共17塊，總重約1070公斤，粗估價值逾新台幣23萬元；全案調查後，依涉嫌違犯森林法、刑法竊盜等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

保七總隊第五大隊表示，森林具有涵養水土重要功能，也是全民共有珍貴資產，將持續執行「滅鼠專案」，加強查緝山林盜伐情事，民眾若有發現破壞山林情資，可向保七總隊轄下第四至第九大隊或林業署「山老鼠雷達站」LINE平台或0800-000-930（救山林專線）反映，共同保護台灣珍貴自然環境及資源。（編輯：陳仁華）1140113

保七總隊第五大隊13日表示，台中市和平區國有林地貴重木扁柏遭山老鼠盜伐鋸切，經埋伏追蹤多日，查獲司姓男子家族3人涉案，依法送辦。（保七總隊第五大隊提供）中央社記者管瑞平傳真 114年1月13日