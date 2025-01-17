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114年度總預算案 歲出至少將刪減939億元
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不顧警方鳴笛尾隨 台南老翁連闖14紅燈撞車身亡

2025/1/17 17:57
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（中央社記者張榮祥台南17日電）台南市67歲李姓老翁今天騎機車途經安平區闖紅燈，不顧警方鳴笛尾隨，蛇行又逆向，9分鐘9公里路程連闖14個紅燈，卻在路口撞上自小客車，當場OHCA，送醫不治。

台南市警局第四分局告訴中央社記者，李姓老翁今天上午9時許途經安平區永華三街、平通路口時，直接闖紅燈不停留，警員上前攔查，但李姓老翁拒不停車，也不理會警方鳴笛示警，一路蛇行、逆向及超車，持續闖紅燈，還加速行駛，警方只好在後尾隨。

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李姓老翁在安平區竄行，直到建平七街、永華八街口時，依舊闖紅燈直接穿越，卻撞上陳姓女子駕駛的自小客車，李姓老翁當場摔車，救護人員趕到時已OHCA（到院前心肺功能停止），送醫不治死亡。

警方表示，李姓老翁無酒駕，未被通緝，9分鐘逃行9公里，闖過14個紅燈，另違反不按遵行方向行駛（逆向）11件、紅燈右轉6件、不依規定使用燈光12件、行駛禁行機車道1件、未依規定待轉1件，違規總數高達45件，全案有待調查釐清。（編輯：謝雅竹）1140117

#台南市警察局第四分局
#闖紅燈
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