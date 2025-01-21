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保險理賠專員涉勾結保戶 詐保逾2千萬遭起訴

2025/1/21 11:57
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（中央社記者謝幸恩台北21日電）士檢偵辦台灣人壽前保險理賠專員詐保案，查出楊姓前專員涉勾結5名保戶，以齒裂等不實事由詐領2389萬餘元，楊男得手後還去酒店揮霍1328萬餘元，今天依詐欺等罪起訴楊男等6人。

士林地檢署新聞稿指出，楊男案發時擔任台灣人壽保險理賠專員，熟知公司內部為加速理賠作業，於特定情況得允許保險理賠專員身兼開案人員及理賠審查人員。

起訴指出，楊男有龐大財務壓力，涉嫌與需要醫藥費的陳姓、林姓、康姓、陸姓、白姓保戶共謀詐領保險金，並約定事後朋分犯罪所得。

民國112年5月至113年9月間，楊男於保險理賠作業系統登載5名保戶的不實理賠事由、金額，包括打籃球時韌帶斷裂、吃東西時齒裂、良性皮膚腫瘤等，陸續詐領保險金共計新台幣2389萬餘元。

案經台壽內部稽核，發現楊男經手的5名保戶出險異於常理，進而發現5名保戶的理賠申請，均未檢附診斷證明書、醫療收據等文件，因此向警方報案。

士檢指出，楊男利用熟知保險理賠流程等機會，進行不實理賠作業，且因得知5名保戶因家人重病急需醫藥費，自我合理化詐保行為是幫助友人度過難關的手段，長期進行小額詐保行為。

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檢察官指出，楊男等6名被告分別涉犯刑法三人以上共同詐欺取財、行使業務登載不實準文書等罪嫌，依法提起公訴。

檢察官另審酌，楊男取得不法所得後，生活豪奢並頻繁出入酒店，於單一酒店消費金額高達1328萬餘元，罔顧保險理賠專員的倫理操守，其餘5名保戶則明知侵害整體保險共同團體權益仍為本件犯行，均請求法院從重量刑。（編輯：蕭博文）1140121

#士檢
#士林地檢署
#台壽
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