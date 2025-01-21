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前竹縣訪視員涉性侵女子個案 二審認罪捐款獲緩刑

2025/1/21 12:20
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（中央社記者謝幸恩台北21日電）新竹縣衛生局安姓前訪視員涉性侵被列為關懷個案的女子，並捏造訪視紀錄卸責；一審判刑7年6月，經上訴，二審審酌安男認罪且捐款新台幣10萬元，今改判刑2年，緩刑5年，可上訴。

一審新竹地方法院指出，民國112年6月間，安男探視被列為社區關懷訪視個案的女子，雙方於談及女子的調酒經驗時飲酒聊天；安男涉嫌於酒後對女子襲胸，並不顧女子拒絕及逃跑，將女子推倒在沙發上強制性交得逞。

一審認為，安男犯後否認犯行，推諉卸責，並於訪視追蹤紀錄單虛偽記載，企圖將責任推卸給被害女子，犯後態度甚差，依對精神障礙人犯強制性交罪判處有期徒刑7年6月。

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案經上訴，二審由台灣高等法院審理，二審指出，依安男當時主觀認知、客觀作為，與被害女子應對方式、身心情形等情狀，經綜合判斷，尚不足認被害女子於案發時有精神障礙，因此改依強制性交罪論處。

二審認為，安男已與被害女子以80萬元達成調解，並於審理期間改口認罪，且遵照被害女子意願，捐款勵馨基金會10萬元，審酌安男犯後已深切悔悟，並獲被害女子同意給予緩刑，因此撤銷原判決，改判處2年徒刑，緩刑5年，全案可上訴。（編輯：方沛清）1140121

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