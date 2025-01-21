三重損鄰案專案報告 新北：協助加速更新重建

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（中央社記者王鴻國新北21日電）新北市三重區六張街發生施工損鄰案致鄰房倒塌及拆除。新北市工務局長馮兆麟今天在議會進行專案報告表示，疑似開挖地下室湧水掏空地基釀災，將協助受災戶加速更新重建。

新北市議會今天召開「0106三重區六張街工地公安專案報告」，馮兆麟表示，工地預計基礎開挖深度約8.5公尺，但開挖至地下約6.4公尺處，經工地現場人員表示，近期開挖面及預壘樁體有出水湧砂現象。

他表示，初步研判疑似因擋土措施施工品質不佳，致樁外地下水及砂土滲流入開挖區內，導致鄰地基礎掏空致房屋傾斜狀況 。

他表示，市府對受災戶將提供法律諮詢及賠償協助，在重建上研議比照0403地震模式，對鄰損案及周邊範圍啟動劃定更新地區作業，協助後續推動更新時，得降低同意比例，以加速更新重建 。

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但為預防類似工安意外再發生，民進黨議員顏蔚慈要求比照台北市，成立監測資料上傳雲端機制；國民黨議員黃心華建議市府修法，針對地質敏感區域要求使用阻水性較佳的連續壁工法，若廠商成本考量採用其他工法，應要求地下開挖做結構外審。

馮兆麟表示，市府新增「擋土安全維護措施勘驗 」的 標準作業程序已公告實施，適用對象為113年7月1日起領得建築執照建築工程，市府研擬擴大適用對象為目前地下室擋土設施尚未施作完成的建築工程，不限領照日期，一律應辦理勘驗。以及研議辦理法規修訂，以杜絕或降低建築工程地下室施工災變發生。（編輯：張銘坤）1140121