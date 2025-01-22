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屏東民眾113年遭詐逾24億元 周春米籲全民關注

2025/1/22 14:10
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（中央社記者李卉婷屏東縣22日電）詐騙集團猖獗，統計屏東縣民眾在去年遭詐逾新台幣24億元，縣府今天舉行「全民打詐記者會」，屏東縣長周春米呼籲，全民關注詐騙議題，守護一生打拚的辛苦錢。

「全民打詐記者會」由警察局演出時下韓國夯劇「魷魚遊戲」劇情元素，導入防詐意象行動短劇開場，分析去年內政部警政署所統計全國與屏東縣「打詐儀錶板」的詐騙發生數與財損金額，提醒民眾關注詐騙議題，防止遭受詐術誘騙造成財產損失。

屏東縣警察局長戴台㨗會中指出，統計去年全台發生詐騙案22萬5896件，財損1332億250萬2547元。其中屏東縣發生詐騙案5935件，財損24億6000多萬元；在查緝詐騙集團與攔阻詐騙成效部分，去年共查獲集團性詐欺案53件、查扣約1991萬元、攔阻詐騙381件、攔阻金額逾2億元。

另外，分析屏東縣高發詐騙案，以假投資、假網拍、分期付款詐騙、假中獎通知、騙取金融帳戶為多，受騙年齡層主要分布在20至39歲，占48.57%最多。

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「全民都要關注詐騙議題。」周春米呼籲，農曆新年將至，民眾領到年終獎金，要小心網路購物詐騙、假中獎通知、假買家詐騙手法，千萬不要受騙上當，不然一整年打拚的辛苦錢、一生的積蓄及退休金，可能因一時疏忽就化為烏有。

屏東縣警局表示，去年9月起實施入戶宣導策略，將警察局製作的「防詐小卡片」用鋪天蓋地方式分送至縣內各住戶，讓民眾都能獲取防詐技巧，也可將「防詐小卡片」用手機照相，再分享給所有的親朋好友群組，告訴大家一定要注意詐騙伎倆。（編輯：郭諭儒）1140122

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