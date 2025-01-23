以蝦皮平台從事地下匯兌10億元 嘉檢起訴3人

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（中央社記者黃國芳嘉義市23日電）嘉市劉女與前夫林男借用親友帳戶申請蝦皮購物平台帳號，與大陸連結從事地下匯兌，並雇用洪男，共計匯兌10億元包括詐騙金額，不法牟利1800多萬，嘉檢依違反銀行法起訴3人。

嘉義地檢署起訴書指出，40歲劉女與39歲林男於108年8月底離婚，2人自108年5月起，與大陸多名不詳男子從事台灣、大陸的地下匯兌業務，2人為規避查緝，利用蝦皮購物平台作為媒介，並借用多名親友的銀行帳戶，申請蝦皮購物平台帳號。

嘉檢表示，劉女、林男在蝦皮網站刊登「可徵信支付寶充值、客製不單、支付寶儲值教學、遊戲支付教學儲值」等訊息，實際是從事代為轉帳、支付等，對象包括大陸銀行、支付寶、徵信等匯兌業務。

檢方指出，作案手法為不特定人（即買家）以蝦皮拍賣網站「聊聊」功能或微信等通訊軟體與劉女、林男聯繫，劉女等人將買家需要人民幣金額依較低的自訂匯率換算為新台幣再加上手續費，計算出買家應給付新台幣款項金額達成合意。

劉女等人在蝦皮購物平台開設客製賣場連結供買家下單，並以新台幣付款，劉女等人再委請大陸合作的對象，將指定人民幣數量轉入買家指定的支付寶、微信帳號或大陸地區銀行而完成匯兌。

劉女、林男自108年5月至111年6月中旬，計匯兌金額逾新台幣3億4000萬元，賺取手續費約560萬多元。另外，劉女、林男並雇請37歲洪男依同樣手法從事地下匯兌，3人自109年11月至111年8月間，匯兌金額計近6億7000萬元，獲利1300萬餘元。

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檢方表示，金門地檢署、嘉義市調查站及刑事局等單位在調查詐騙集團金流時，發現劉女所操控的蝦皮帳戶金流異常龐大，且有多筆詐騙金錢透過地下匯兌流到國外，案件最後核轉至嘉義地檢署偵辦。嘉檢偵結，將劉女等3人依違反銀行法起訴。

嘉檢指出，劉女曾於108年涉及非法辦理匯兌業務罪被起訴，並經嘉院判決1年10月徒刑，緩刑3年，須向公庫支付5萬元確定；不過，劉女竟不知悔改，持續從事地下匯兌，建請從重量刑。（編輯：郭諭儒）1140123