卓榮泰視察165駐地 直指預算遭刪也將戮力打詐

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（中央社記者黃麗芸台北23日電）農曆春節將至，行政院長卓榮泰今天視察「165反詐騙諮詢專線」駐地，勉勵打詐工作要有新作為，未來也將邀請司法系統加入打詐團隊，即便打詐預算遭立法院刪減也將戮力執行。

卓榮泰和內政部常務次長吳堂安下午到北投區視察刑事局「165反詐騙諮詢專線」駐地，除致贈加菜金外，也感謝165專線及全國員警於春節期間堅守崗位，讓民眾能夠安心過好年。

詐騙集團手法日新月異，卓榮泰致詞表示，打詐工作不但備受國人關注，總統賴清德也多次關心、勉勵，希望警方打詐工作能更加精進，必須要有相關新作為。

卓榮泰說，從簡報統計數字可看到，打詐工作仍有需迎頭趕上之處，雖然包括攔阻金額、發生案件數都在緩緩下降，但和民眾的期待仍有所距離，還要再加油；針對被拐騙到國外從事詐欺案件，未來會請外交部、內政部和法務部通力合作，務必全力打擊防制、詐騙發生。

他指出，除了警方在第一線執法外，未來將邀請司法系統加入打詐團隊內，不然有時警方好不容易破獲詐騙集團抓人，但後續司法作為無法即時銜接，難免打擊士氣。

同時，詐騙集團背後必定是組織犯罪，一律要溯源且嚴加打擊，「詐騙不是越打越多，而是不打會更多」，如今有打詐四法新工具在手，未來不論是網路或實體詐騙，有更強大法律依據傍身，相信打詐國家隊可以更彰顯公權力。

話鋒一轉，卓榮泰指出，165反詐預算仍被立法院刪減約新台幣4000萬元、凍結約8000萬元，理由是本項預算是要利用更多網路廣告和詐騙集團相抗衡，而網路平台業者卻坐享其成、不需負責，以及拍攝宣導影片語言不對等。

他說，有多少經費做多少事情，但面對打詐未來宣傳大打折扣的預算刪除，行政院會和內政部一起努力，因為打詐工作既危險又急迫，會尋求其他方式解決，讓打詐工作執行完畢，戮力推動政務。

依據刑事局提供資料顯示，在防制詐欺犯罪方面，自從去年8月30日公布165打詐儀錶板後，真實呈現每日詐欺受理件數及財損金額，目前詐騙犯罪數據呈現緩降趨勢，顯示警政署於去年規劃執行各項防制詐欺犯罪策略，已見初步成效。

相關策略包括，「執行警示帳戶作業、攔阻匯款、查找潛在被害人、查扣虛擬貨幣」、「防堵民眾觸及涉詐訊息」、「全面打擊詐欺犯罪，執行全國同步打詐專案」、「溯源單面向高層次嫌犯」、「完成推動打詐新四法以完善打詐工具」、「建置『165打詐儀錶板』網站提升民眾識詐能力」和「持續優化165反詐騙諮詢專線功能」。

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刑事局表示，有鑒於詐欺犯罪防制工作仍面臨嚴峻挑戰，除積極執行推動相關工作外，今年已將被害人關懷列為主要重點，預計成立「詐欺防制諮詢小組」，由小組成員及早找出並喚醒受騙中的民眾；將鎖定赴海外或長期滯留境外的幫派涉詐分子列為首要查緝目標，全力壓制黑幫從事詐欺活動。

另外，165各項系統功能也將導入AI技術，以簡化案件受理流程並提升詐防效能。（編輯：張銘坤）1140123

行政院長卓榮泰（後）23日下午前往內政部警政署保安警察第一總隊視察「165反詐騙諮詢專線」業務，致詞時勉勵及肯定相關人員打詐、防詐的辛苦付出。中央社記者徐肇昌攝 114年1月23日

行政院長卓榮泰（圖）23日下午視察刑事局「165反詐騙諮詢專線」業務，致詞時指出打詐預算遭國民黨立委刪凍，憂心打詐成效將受影響，置人民於高度危險中。中央社記者徐肇昌攝 114年1月23日