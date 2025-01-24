蒙古籍貨輪行跡異常高雄港下錨 海巡監控登檢

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（中央社記者洪學廣高雄24日電）新北野柳東北海域海底電纜3日損壞，5日晚野柳外海又有1艘蒙古籍貨輪「寶順」出現異常，經查是故障維修，不料昨天寶順號又在高雄港西北方下錨，海巡登檢確認無疑慮。

新北野柳東北方海域海底電纜3日疑遭喀麥隆籍貨輪損壞，5日晚野柳外海又有1艘蒙古籍貨輪「寶順」號出現異常，海洋委員會海巡署當時發現因距岸過近，調派巡防艇前往查處，船員表示因「主機故障」下錨維修中，船上11人；6日凌晨修復即往外航離，並在台灣南、北部海域繞行，海巡署運用聯合情監偵手段，全程掌握密切監控。

海巡署南部分署今天上午指出，昨天晚間10時許發現「寶順」號於高雄港西北方2.8浬錨地下錨，經聯繫高雄港VTS塔台表示，已核准於錨泊區下錨進行補給；另代理行則表示，此航次不進港，下一目的港為越南。

高雄隊PP-10032艇協同關務署高雄關巡緝艇CP-10006艇進行登船檢查，各項船籍資料及船舶證書均無逾期情形，另貨艙均為空艙，後甲板無拖帶錨爪及船錨裝置，也沒發現船上有破壞海底電纜等設備。

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寶順號船長向海巡人員表示，這次申請於高雄港外錨區錨泊整補，後續將航往台灣領海外，等候船主通知再進港維修（主機滑油低壓）或執行運補工作。後續由代理行及港勤公司補給船實施食材及淡水補給後，即往外航離。經持續監控，發現寶順號今天上午9時位於高雄港西南方27浬，持續在台灣領海外漂航。

海巡署南部分署表示，將持續與航港局等單位監控海域船舶動態，若發現或獲報相關海域內疑有船舶違常滯留情形，即通報各港船舶交通管理系統（VTS），以無線電廣播要求駛離，必要時將派遣艦船艇前往驅離查處。（編輯：郭諭儒）1140124