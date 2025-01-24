北市羅斯福路原民大樓初判無傾斜 李四川：地震導致磁磚掉落

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（中央社記者陳怡璇台北24日電）位於北市羅斯福路1段的原住民族語言研究發展基金會大樓今天傳出傾斜，台北市副市長李四川說，經與四大專業技師現場勘查，初步認為大樓並無傾斜，可能日前地震導致磁磚掉落。

位於台北市中正區的原住民族語言研究發展基金會建物今天疑發生柱子崩落傾斜情形，建物疑左傾造成遮雨棚毀損，無傷亡。

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李四川今天在媒體群組表示，在第一時間趕赴現場，經與四大專業技師現場勘查，初步認為此大樓並無傾斜，可能因前幾天的地震影響導致磁磚掉落。

他指出，下午基金會將委託廠商清理完磁磚後，就可恢復騎樓通行。台北市建管處將持續觀察，以確保安全。（編輯：戴光育）1140124

財團法人原住民族語言研究發展基金會位於台北市中正區的大樓24日傳出柱子崩落，警方接獲通報隨即到場，於現場拉起封鎖線並派員警戒，所幸未傳人員傷亡。中央社記者裴禛攝 114年1月24日