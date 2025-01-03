大巨蛋演唱會影響松菸?技師指多少會有建議事前監測

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（中央社記者陳怡璇台北3日電）大巨蛋演唱會跳動是否損害旁邊的松菸古蹟，北市結構技師公會理事長徐茂卿坦言多少會有影響，因為確實老舊，建議可事前監測或跳躍時幅度降低，不過建物不至於有危險。

台北市文化資產審議會上有委員表示，在歌手張惠妹演唱會期間多次到緊鄰大巨蛋的松山菸廠去觀測，皆發現在4萬名歌迷集體跳動下產生的震動，對古蹟本體的影響非常大；而松菸在大巨蛋施工期間就曾出現多道裂縫，這幾次發現不僅裂縫有再度分開的趨勢，牆壁、地磚也有開裂及剝落。

結構技師公會理事長徐茂卿今與文化局至松菸勘查並接受媒體聯訪，表示一些龜裂應該是地震留下的痕跡，也坦言因為松菸古蹟建物確實老舊，大巨蛋演唱會的震動一定多少會影響。

徐茂卿建議，辦演唱會之前可先花幾天做觀測，依照數據判定是否影響松菸建築，如果有那就可考慮增加補強措施；另外，盡量降低震動因素，例如「三天三夜」時的跳躍不要那麼大。

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媒體追問是否直接呼籲歌迷不要跳動比較好，徐茂卿說，大巨蛋在市區裡是很好的地點，要讓建築物活化是越多人來越好，也可能需要犧牲一些東西，是否要因某些不便因素就完全禁止，是需要考慮的，也要看主辦單位跟市府的措施。

至於松菸建物的安全性，徐茂卿說就他看來影響不會很大，因為只有2樓一部分裂縫稍微大一點、以及下面有一些小裂縫，建築物整體看起來應該都ok，且松菸要活化前有做過補強，「房子要馬上倒塌，或者是有什麼危險性，應該是不至於。」（編輯：張銘坤）1140103