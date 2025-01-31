新北消防代言饒宗璇 救護與科研實驗室雙棲高手

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（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北市南勢義消救護分隊副分隊長饒宗璇，擔任消防代言人，不但是台灣大學微生物學研究所博士候選人，也是活躍在救護現場的雙棲高手。

新北市府消防局的2025年消防形象月曆，3月與5月有霹靂嬌娃饒宗璇的代言身影。3月的月曆中，她與消防搜救犬Hana、警犬「福星」、警犬隊領犬員林志倫一起亮相；5月份，則與消防員周伯昇、消防員胡郁涵以及搜救犬Bagel、KiKi同框。

消防局說，從救護車上衝鋒陷陣，到顯微鏡下探索微觀世界，饒宗璇的故事充滿熱血與智慧的融合。尤其，她是熱血救護英雄，不但全家上陣，專業救護不間斷，也是消防形象月曆最佳代言人之一。

饒宗璇擔任南勢義消救護副分隊長，外型亮眼，其實，她的爸爸和弟弟都是救護志工，大家共組充滿使命的「救護家庭」，為社會付出溫暖的力量。

消防局表示，饒宗璇2015年開始救護技術員的旅程，隨後自我進修升級為中級救護技術員，還獲得全勤獎。她在搶救黃金時間的救護工作，累積無數經驗。連續3年，每年超過200小時的救護服務，持續在救護現場發光發熱。

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她目前在台大微生物學研究所攻讀博士，專注在實驗室科研世界，在數據求得新知。消防局說，除了學術研究，饒宗璇不止投入消防救護，也是資深志工，足跡遍及台北伯大尼育幼院、台中市仁愛之家，偏鄉部落服務隊，為兒童、長者及動物服務。

消防局說，多才多藝的饒宗璇喜歡冒險、音樂，熱愛挑戰腳踏車環島，也能夠水肺潛水。對鋼琴、豎笛等樂器都通曉，高中求學階段還是樂儀旗隊成員，無論在學校或社會，總能透過學術與公益，展現生命的光輝。（編輯：林恕暉）1140131