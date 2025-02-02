新北消防勘察車疑未注意狀況 擦撞行人穿越道女子

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（中央社記者黃旭昇新北2日電）新北市瑞芳區明燈路三段、民權街口，今天下午近2時許發生車禍，一輛消防勘察車疑未注意車前狀況，擦撞行人穿越道上的女子導致受傷。警方說，實際肇事原因將進一步調查釐清。

瑞芳警分局今天表示，九份消防分隊石姓隊員，下午接近2時駕駛災情勘察車，沿瑞芳區民權街，往中正路方向直行時，因未注意車前狀況，不慎擦撞在行人穿越道上的鄭姓女子。

警分局代理交通分隊長徐長勝表示，鄭女手腳擦挫傷，意識清醒，由救護車送往瑞芳礦工醫院治療。

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警方說，到場後對肇事石姓消防隊員酒測，其酒測值為零，排除酒駕嫌疑。目前已依規定採集證據並繪製現場圖，進一步釐清肇事責任後，將舉發處罰。

新北市府消防局表示，經初步瞭解，該輛消防勘察車下午查察轄區內煙火勤務，疑因前方公車遮擋視野，車輛繞行時不慎碰撞正在行人穿越道上的女子。消防局也派員前往醫院慰問傷者，全力協助後續醫療照護。目前，女子輕微受傷，已出院。（編輯：蕭博文）1140202