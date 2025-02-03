不滿9首歌被滾石PO網 王夢麟求償200萬敗訴

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（中央社記者林長順台北3日電）藝人王夢麟不滿「阿美！阿美！」、「雨中即景」等9首歌的表演影片，被滾石公司PO到YouTube頻道上，提起確認著作權訴訟，求償200萬元。最高法院今天判決王夢麟敗訴確定。

王夢麟主張，「阿美！阿美！」、「廟會」、「雨中即景」等9首歌均為他演唱並錄製而成，依民國87年1月21日修正公布著作權法第7條之1規定，表演著作應屬他所有，並依法享有重製及公開傳輸這些表演著作的著作權。

王夢麟認為，滾石國際音樂公司未經他同意或授權，於104年5、6月間起在「滾石唱片ROCK RECORDS」YouTube影音平台上，陸續上傳他表演著作的音樂影片，供公眾自由點閱聆聽，侵害他表演著作的重製權、公開傳輸權。依著作權法求償新台幣200萬元。

滾石公司指出，王夢麟於67年9月1日、68年8月3日將9首歌的著作權讓給新力公司，新力公司於76年11月2日讓給新格公司，新格公司完成著作權登記後，讓給滾石公司。王夢麟於106年訪談時自承將著作權全部轉讓給新格公司，也在滾石影音平台官方頻道留言表達感謝之意，多年來未有爭議，可見滾石公司是這9首歌的著作財產權人。

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滾石公司表示，著作權法關於表演著作的保護，於87年1月21日才修正新增現行法第7條之1規定，王夢麟這9首歌的表演完成於87年修法前，依當時的著作權法規定，表演著作財產權應歸屬於新格公司享有，滾石公司後來收購新格公司，有權重置及公開傳輸這9首歌的表演。

智慧財產法院一、二審認為，王夢麟並非這9首音樂著作的著作財產權人，也沒有這9首歌表演著作的著作財產權，均判決王夢麟敗訴。最高法院今天駁回上訴，全案確定。（編輯：李錫璋）1140203