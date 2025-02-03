越南移工神似李多慧 屏東無照做醫美撈同鄉錢

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（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）移民署南區事務大隊屏東縣專勤隊網路巡邏，發現一名神似啦啦隊女神李多慧的越南籍女移工「小惠」，在屏東非法從事醫美行為，結合衛生局搜索查扣證物，依醫師法送辦。

屏東縣專勤隊今天發布新聞稿表示，結合科技偵查隊日前於網路巡邏，發現一名面容姣好、神似啦啦隊女神李多慧的越南籍移工，在台自創醫美品牌，於社群網路上刊登廣告，以施作醫美過程貼文招攬生意，並強調手術前後成功對照圖等，吸引眾多越南同鄉慕名前來。

屏東縣專勤隊指出，這名越南女移工來台工作8年，期間因察覺現代人愛美商機，自學相關醫美技能，並取得多國美容課程結訓證書，包含越南、韓國、美國及台灣等，異想天開租套房當診所，穿起醫師白袍在網路上以市價半價的優惠價格招攬顧客，並執行注射皮下填充劑、穿線隆鼻、割（縫）雙眼皮、施打肉毒桿菌及麻醉等10多項侵入性醫療行為。

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專案小組現場搜索時，驚見牆上掛著琳琅滿目的醫美證照及獎盃，仔細查看才發覺小惠以美容修課及結訓證書魚目混珠以充當專業的醫師執照，賺取不法暴利。同時，報請屏東地檢署檢察官指揮，並結合屏東縣政府衛生局執行搜索，現場查扣近300件醫療相關證物，市價達新台幣數十萬元，全案依違反醫師法等規定，移請屏東地檢署偵辦。

屏東縣專勤隊長姜亮羽呼籲，民眾切勿接受無照密醫進行任何醫療行為，並應慎選合格醫療院所及專業醫師諮詢協助，降低醫療風險。（編輯：李淑華）1140203