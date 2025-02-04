台鐵山嵐號花東試運轉 2民眾越柵欄引發告警

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（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）台鐵觀光列車「山嵐號」今天上午在花蓮至池上站間試運轉，列車行經花蓮市中華路平交道時，告警系統發現2名民眾闖入柵欄內，雖未造成事故，台鐵將蒐證交鐵警處置。

台鐵新觀光列車「海風號」日前已營運，「山嵐號」預計4月初上路，「山嵐號」取自台灣山巒與平原間的意象，採用清新黃綠色調，同樣主打奢華輕旅行，初期營運花東縱谷路線。今天上午「山嵐號」在花蓮至池上站間試運轉，吸引不少鐵道迷和民眾沿路拍攝。

台鐵東區營運處副處長許民杰接受中央社記者電訪表示，「山嵐號」列車剛出花蓮站不久，行經花蓮市中華路平交道時，有2名民眾越過柵欄進入警戒區，感知器告警系統發生作用，列車有鳴笛並放慢。

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許民杰說，柵欄放下後警戒區應淨空，針對2名民眾闖入警戒區的行為，已展開調查及蒐證，交由鐵路警察處置。

台鐵「山嵐號」及「海風號」由EMU500型電聯車打造，以山景、海景景色變換，搭配春夏秋冬季節遞移為主題，結合地方創生，主打奢華輕旅行方式，列車上提供下午茶，相關行程由得標的雄獅旅行社安排。（編輯：謝雅竹）1140204