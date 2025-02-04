男老師誘男國中生拍裸露下體照 一審判4年

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（中央社記者蘇木春台中4日電）蔡姓男子為某國中代課老師，他前年4月間，卻在臉書註冊帳號偽裝成女性，引誘男國中生拍攝裸露下體照片，案經台中地院審理後，依引誘少年自行拍攝性影像罪判蔡男4年徒刑，可上訴。

台中地院判決書指出，蔡男為某國中代課老師，他於民國112年4月16日間，以臉書（Facebook）註冊帳號，並上傳女性大頭貼照片、感情狀態顯示單身，主動加A男國中生為臉書好友。

蔡男接著透過私訊，引誘A男陸續在住處自行拍攝含有裸露上半身、下體等身體隱私部位的照片供蔡男觀看，蔡男並私訊A男其他同學騷擾。案經A男向警方報案，中檢偵辦後依違反兒童及少年性剝削防制條例將蔡男起訴。

台中地院審理時，蔡男否認犯案，辯稱他的手機有時會交給室友玩手機遊戲，且性傾向是喜歡女生，亦曾有女友，不會對被害人A男進行相關犯行，他懷疑手機是遭盜用犯案。

法院查出，經調查涉案臉書帳號註冊的網路位置，與蔡男當時通聯位置相符，且經傳喚證人調查，蔡男的手機並無經他人長時間使用的情形，認定蔡男辯稱手機遭冒用註冊實非可採。

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合議庭審酌，蔡男為學校老師，更應知悉對學生善盡保護教育責任，卻未思自我克制，猶為滿足自己私慾，嚴重影響被害人身心健康發展，且自始矢口否認犯後態度，未與被害人及法定代理人和解。

台中地院日前宣判，蔡男犯引誘少年自行拍攝性影像罪，處有期徒刑4年，全案可上訴。（編輯：謝雅竹）1140204