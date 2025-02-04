彰化男子改裝手表販售 涉侵權市值逾6千萬遭送辦

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（中央社記者黃麗芸台北4日電）務農的38歲莊姓男子從手表玩家搖身成為改裝手表業者，並於網路平台和實體店面販售，遭知名瑞士腕表權利人發現涉侵權，刑事局獲報循線於彰化查獲送辦，侵權市值估逾6000萬元。

警政署刑事局今天發布破案新聞，智慧財產權偵查大隊偵一隊長蔡調坤表示，世界知名瑞士腕表品牌所推高級運動表款系列，是以八角表圈作為獨特設計，並搭配8顆外露六角螺絲鎖入表殼成為經典標誌，在台申請註冊立體商標在案，但權利人日前發現市面上有未經授權的侵權商品，跨國向刑事局報案提告。

經擴大追查偵辦，涉案的彰化縣莊男原本務農，私下為手表玩家，因興趣使然而開始自行改裝手表，獲其他玩家青睞購買，自2年前開始轉行以此維生，除架設官網平台販售外，也在彰化縣埤頭鄉開設實體店面營業。

警方調查發現，莊男是以他牌表款再行改裝，其中有改裝表的設計款式和八角表圈獨特設計近似，改裝表面使用到瑞士品牌的立體商標，引發爭議。

經蒐證完備後，警方於去年11月到彰化縣莊男店面執行搜索，查扣侵權立體商標手表70支、改裝套件72組，侵權市值估計逾新台幣6000萬元。

莊男供稱，改裝表款設計並未侵權，且個人認定消費者並不會誤認成瑞士品牌表款。全案詢後依違反商標法罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

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刑事局表示，涉案改裝表款經主管機關審認，可能誤認使用人間存在授權、加盟或其他類似關係，而仍有使消費者產生混淆誤認的可能。

同時，本案未經授權使用近似商標，有讓相關消費者混淆誤認之虞者，涉嫌違反商標法第95條的禁止規範，呼籲相關業者於販售商品仍需瞭解相關法律規定，以免承擔訴訟風險。（編輯：李錫璋）1140204