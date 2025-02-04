防範台灣燈會人為危安事件 桃警機場捷運站演練

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（中央社記者吳睿騏桃園4日電）台灣燈會今年在桃園市舉辦，桃園市警局今舉辦「台灣燈會防制重大人為危安及防踩踏疏散實警演練」，模擬歹徒持刀恐嚇及站體疑遭放置爆裂物狀況與排除，確保燈會活動順利進行。

「2025台灣燈會」將從2月7日到2月23日舉辦，活動展區位於桃園青埔地區，以「光聚千塘串桃園」為主題，設有A18高鐵桃園站「主燈展演場」與A19桃園體育園區站「光的遊戲場」2大展區。

桃園市政府警察局局長吳坤旭表示，「2025台灣燈會防制重大人為危安及防踩踏疏散實警演練」，利用捷運列車及車站作為演練場地，以強化重大人為危安事件處置能力，演練動員捷運警察隊、中壢分局、刑事警察大隊（科偵隊及警犬隊）、保安警察大隊、鑑識中心、刑事警察局偵查第五大隊桃園防爆小組及桃園大眾捷運公司等7個單位、逾百人參與演練。

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吳坤旭說，機場捷運為國門延伸南北的跨區大眾運輸系統，連接桃園國際機場、高鐵桃園站及台北火車站等重要交通樞紐，不但是國內外旅客出入境主要交通工具，且為「2025台灣燈會」期間，民眾賞燈常用的大眾運輸交通工具之一，警方與相關單位熟悉處理突發事故因應機制，在遇上突發事故時可有效縮短處置時間，減少人員傷亡與財物損失。

捷運警察隊說，演練設定狀況為「捷運車廂內民眾持刀恐嚇」，捷運警察立刻疏散車廂及站體民眾，支援警方於第一時間上車與持刀民眾對峙，趁其不備順利以優勢警力壓制；另外當警方接獲站體疑遭放置爆裂物，除立即動員警犬搜尋，並與防爆小組於預告爆裂物爆炸前，順利尋獲解除危機、列車恢復通行。（編輯：方沛清）1140204

2025台灣燈會在桃園市舉辦，市警局4日在機捷A17領航站舉辦「防制重大人為危安及防踩踏疏散」實警演練，模擬歹徒持刀恐嚇，捷運警察立即疏散車廂及站體民眾，支援警方於第一時間上車與其對峙，並以優勢警力壓制。（捷運警察隊提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年2月4日