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新埔遠東化纖廠氣爆2死19傷 職安署勒令停工
首頁 / 社會

新埔遠東化纖廠氣爆2死19傷 竹檢將釐清事故原因

2025/2/6 13:15
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（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）竹縣新埔鎮遠東新世紀化學纖維總廠氣爆造成2死19傷，新竹地檢署今天表示，待救災結束，將指派刑事專業鑑識等人員等進入事故現場，調查與蒐證，釐清爆炸事故肇因。

新竹縣消防局發布訊息指出，今天近凌晨3時獲報在新埔鎮遠東新世紀（棉六場北廠）發生工廠火警，現場火舌竄出，消防局派遣共29車60人前往搶救，稍早火勢已獲得控制，後續射水讓火場降溫。

新竹地檢署今天發布新聞稿指出，檢察長陳松吉獲報指示主任檢察官邱志平、蔡宜臻，以及檢察官周文如，同時與新竹縣政府警察局新埔分局、犯罪被害人保護協會新竹分會聯繫，確保消防救災、救人優先前提，也啟動應變機制。

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檢方表示，為釐清事故原因，將由邱志平、與周文如指揮此案，等待救災告一段落後，指派消防及刑事專業鑑識人員進入事故現場，進調查與蒐證，釐清並深入調查爆炸事故肇因。

檢方說，案件發生後，啟動犯罪被害人保護協會新竹分會服務機制，為被害者及家屬提供醫療、法律協助與心理輔導，度過難關。（編輯：李淑華）1140206

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