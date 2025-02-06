竹聯幫主告別式受關注 刑事局：幫派零容忍

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（中央社記者黃麗芸台北6日電）竹聯幫幫主黃少岑病逝，近期將舉辦告別式，且外傳將由愛堂大老劉振南接任幫主。對此，刑事局今天指出，已通令全國掃黑專責隊深入調查不法，不容幫派分子假藉喪禮活動壯聲勢。

黃少岑（綽號么么）4日病逝於台北榮民總醫院，享壽75歲，外傳將由劉振南（綽號叩頭）接任幫主、黃少岑告別式將於3月6日在台北市懷愛館舉行。

警政署刑事局今天透過新聞稿指出，「幫派零容忍」為政府不變的原則，近期傳聞竹聯幫幫主將由劉振南接掌，警政署已通令全國各掃黑專責隊深入調查，尤其針對劉振南及其犯罪組織核心幹部實施強力注蒐不法事證，誓言讓幫派犯罪無所遁形。

另外，同步採取「系統性掃黑」及「全方位打擊」模式，結合各公務機關與相關犯罪掃蕩專案行動，以不間斷掃蕩幫派成員、查扣不法金流、裁罰依附行業場所等強勢作為，徹底刨除幫派活動。

刑事局表示，只要上述犯罪組織持續運作，警察機關打擊行動絕不會停止，幫派分子切勿心存僥倖。

針對黃少岑告別式部分，刑事局指出，警政署絕不允許幫派分子假藉喪禮等公開活動，高調活動聚集壯大聲勢，且已令各相關警察機關強化相關防處作為。

首先，由轄區台北市警察局主動約制相關人員於治喪過程中不得明、暗示為幫派組合或其成員，並以不動員、不串聯、不以幫派組合名義參加為原則；同時也通報各警察機關針對國內各幫派組合動員參加告別式情形持續蒐報、即時約制，不容幫派分子藉機滋事或高調動員聚集。

其次，告別式當天將責令台北市警察局嚴密部屬專案勤務並全程蒐證，針對出入會場的人、車落實攔檢盤查，尤其不得有動員未成年人到場的情形，一旦有違法情事將立即依法處置；並將約制要求移靈車隊以行經必要路線為限，嚴禁繞街遊行，避免造成交通堵塞，影響民眾行車安全。

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刑事局表示，依據最高法院101年度及102年度有相關刑事判決指出竹聯幫及其於國內、外各地分設的分部或堂口，平日即糾眾從事各種不法犯罪活動，為典型犯罪組織，為公眾週知事實。

刑事局提醒，組織犯罪防制條例已明定「犯罪組織聚集不解散罪」刑責，對於在告別式活動會場等公眾得出入場所聚集3人以上，若以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為幫派組織成員，或與幫派組織或其成員有關聯等情事，警方均將嚴正執法，請民眾勿觸法。（編輯：戴光育）1140206