台灣籍通緝犯在美國遭逮 刑事局：數週後遣返

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（中央社記者劉建邦台北7日電）美國洛杉磯緝毒局近日在台灣警方協助，逮捕一名台灣籍蔡姓通緝犯。刑事局今天表示，蔡嫌正遭拘留於美方的行動遣返局，待完成程序後將遣返回台，估需數週。

美國總統川普上任之後，多個聯邦機構大執法，強力打擊非法移民，洛杉磯緝毒局近日在台灣警方的協助，逮捕一名台灣籍蔡姓通緝犯，蔡嫌涉及酒駕撞死2條人命、性侵幼童等刑事案件，將在未來幾週遣送回台。

刑事局國際科今天透過訊息回應，查緝台灣外逃通緝犯為重點工作，各駐外聯絡組與各國執法機關均有犯罪情資交流機制，在美東、美西各派有1名聯絡官，且與美方保持密切合作。

刑事局表示，此案由駐美西聯絡組會同美國國土安全調查局（HSI）、聯邦調查局（FBI）、緝毒局（DEA）、執法行動遣返局（ERO）合作緝捕蔡姓通緝犯，參與行動現場並協助翻譯。

刑事局指出，45歲蔡姓通緝犯在2017年潛逃至美國，曾因對未成年性交罪（有期徒刑6個月）、公共危險罪（酒駕）遭通緝。蔡嫌目前遭拘留於執法行動遣返局（ERO），待美方完成相關程序後遣返回台，預估尚需數週。

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美國總統川普上任之後，移民及海關執法局（ICE）大規模掃蕩非法移民，多個聯邦執法機構加入行列。美國緝毒局（DEA）與司法部（DOJ）正聯合國土安全部（DHS）及移民及海關執法局（ICE），針對非法移民展開大執法。

洛杉磯緝毒局3日在社群媒體X（前身為推特）貼出照片，稱DEA幹員逮捕一名台灣男子。根據台灣警察單位提供的資訊，這名男子涉及性侵幼童、曾因酒駕導致2人死亡。（編輯：李錫璋）1140207