加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
高虹安涉詐領助理費案高院聲請釋憲 憲法法庭裁定不受理
首頁 / 社會

劉喬安趁通緝前潛逃美國 台美執法單位合作逮人

2025/2/8 15:48（2/8 15:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
曾有「太陽花女王」之稱的劉喬安在美遭逮，刑事局國際刑警科科長李昆達（圖）8日在記者會中說明相關經過，並指劉女目前人在ERO拘留中心，待美方完成相關程序後將遣返台灣，預估需數週時間。中央社記者劉建邦攝 114年2月8日
曾有「太陽花女王」之稱的劉喬安在美遭逮，刑事局國際刑警科科長李昆達（圖）8日在記者會中說明相關經過，並指劉女目前人在ERO拘留中心，待美方完成相關程序後將遣返台灣，預估需數週時間。中央社記者劉建邦攝 114年2月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北8日電）被稱為「太陽花女王」的劉喬安因涉詐欺、毒品等罪嫌，趁檢方發布通緝前潛逃至美國，藏匿在美東多年，期間因從美國寄送藏有毒品包裹來台遭鎖定，台美執法單位合作逮人。

刑事局今天召開記者會，國際刑警科科長李昆達說，台灣籍通緝犯劉姓女子在2019年因侵占案遭檢方發布通緝前，潛逃美國，期間除在社群平台發文屢傳爭議事件，並持續犯下數件毒品案，後續被5個地檢署發布通緝。

李昆達表示，此案經刑事警察局駐美西、美東聯絡官長期與美方各執法機關合作追緝，台灣警方持續提供劉姓女子的通緝情資及相關線索。

他說，經美國土安全調查局（HSI）及執法行動遣返局（ERO）在美東時間1月22日於波士頓某飯店逮捕劉姓女子到案，劉女現正遭拘留於ERO拘留中心，待美方完成相關程序後將遣返回台灣，預估需數週。

警方指出，劉喬安曾涉及侵占、詐欺、毒品等罪嫌，分別在2019年至2024年遭5個地檢署發布通緝；劉女於2109年5月趁檢方未發布通緝前潛逃至美國，期間都藏匿在美東。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警方說，劉喬安躲藏在美國期間，除透過友人支應平日花費，還常在社群平台打卡，並宣稱曾參與美方晚宴，行事高調惹議，且曾協助把藏有古柯鹼等毒品的包裹寄來台。

台灣警方把劉喬安涉案相關情資提供給美方，因涉及寄古柯鹼等毒品，美方執法單位高度關注，趁執行最新移民執法政策之際，循線逮捕劉女到案。（編輯：方沛清）1140208

劉喬安
劉喬安在美遭逮捕 新北檢112年通緝所涉毒品案劉喬安涉詐欺毒品遭通緝 在波士頓被捕估3月遣返回台
李昆達
民怨電動機車表單未說明致填錯 基市：不影響權益國際刑警組織為政治犧牲專業未納台灣 中國緊箍咒無解？
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：