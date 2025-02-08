劉喬安趁通緝前潛逃美國 台美執法單位合作逮人

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（中央社記者劉建邦台北8日電）被稱為「太陽花女王」的劉喬安因涉詐欺、毒品等罪嫌，趁檢方發布通緝前潛逃至美國，藏匿在美東多年，期間因從美國寄送藏有毒品包裹來台遭鎖定，台美執法單位合作逮人。

刑事局今天召開記者會，國際刑警科科長李昆達說，台灣籍通緝犯劉姓女子在2019年因侵占案遭檢方發布通緝前，潛逃美國，期間除在社群平台發文屢傳爭議事件，並持續犯下數件毒品案，後續被5個地檢署發布通緝。

李昆達表示，此案經刑事警察局駐美西、美東聯絡官長期與美方各執法機關合作追緝，台灣警方持續提供劉姓女子的通緝情資及相關線索。

他說，經美國土安全調查局（HSI）及執法行動遣返局（ERO）在美東時間1月22日於波士頓某飯店逮捕劉姓女子到案，劉女現正遭拘留於ERO拘留中心，待美方完成相關程序後將遣返回台灣，預估需數週。

警方指出，劉喬安曾涉及侵占、詐欺、毒品等罪嫌，分別在2019年至2024年遭5個地檢署發布通緝；劉女於2109年5月趁檢方未發布通緝前潛逃至美國，期間都藏匿在美東。

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警方說，劉喬安躲藏在美國期間，除透過友人支應平日花費，還常在社群平台打卡，並宣稱曾參與美方晚宴，行事高調惹議，且曾協助把藏有古柯鹼等毒品的包裹寄來台。

台灣警方把劉喬安涉案相關情資提供給美方，因涉及寄古柯鹼等毒品，美方執法單位高度關注，趁執行最新移民執法政策之際，循線逮捕劉女到案。（編輯：方沛清）1140208