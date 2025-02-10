因應國際情勢和灰色地帶侵擾 海巡署公布3高階人事

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）為因應當前國際情勢及灰色地帶侵擾，海洋委員會海巡署今天公布首波高階人事，包括新任督察組副組長魏彰佑、情報組副組長黃永璋及特別行動支援中心副主任詹啟明等3人。

海巡署今天透過新聞稿表示，考量當前國際情勢及灰色地帶侵擾，並持續提升署內業務單位運作效能與強化組織領導，經海委會核定發布海巡署督察組、情報組及特別行動支援中心3位新任副主管職務調整。

這次人事異動是考量各單位業務特性及人員專業背景，海巡署說，期望透過具豐富實務經驗的外勤主管交流回署服務，有效協助單位主管完成當前各項海域執法重點工作。

新任副主管異動名單如下：

督察組副組長：由原第13海巡隊隊長魏彰佑陞任，其具備豐富海上執法及基層業務推動經驗，未來將持續襄助推動組織內部管理與勤務紀律維護工作。

情報組副組長：由原第9巡防區指揮部主任黃永璋調任，其具備豐富情報統合分析經驗，未來將致力協助提升情報蒐集及分析作業效能。

特別行動支援中心副主任：由原嘉義查緝隊長詹啟明陞任，具備外語專長、特勤任務規劃與執行上具備豐富經驗，有助強化灰色地帶侵擾應處效能能力。

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海巡署表示，這次新任副主管都是遴派具長期外勤實務工作經驗且深具績效的幹部調任，期待3人秉持專業、創新與服務精神，協助各單位主管處理各項業務，迎接未來挑戰，持續守護國家海域安全。

此外，近期因應國際情勢變化及灰色地帶侵擾，更希望這次調任的副主管在未來各項工作都能傾力貢獻專業學識及實務經驗，以利各項海域執法政策規劃發揮最大效能。（編輯：張銘坤）1140210